La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo medio nublado y condiciones para lluvias ligeras en la Ciudad de México, para este jueves 12 de marzo.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 10°C en las primeras horas del día.

A lo largo de prácticamente todo el día desde las 8:00 de la mañana a las 18:00 de la tarde, se esperan vientos con rachas fuertes, de hasta 50 kilómetros por hora, en la capital.

Se espera que la madrugada del viernes 13 de marzo sea de fría a muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

