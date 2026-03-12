La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 12 de marzo se tiene prevista una concentración de Amigos del Refugio Franciscano, a las 10 horas, en la calle Fray Pedro de Gante, en el Centro Histórico. Exigen el regreso de los animales que fueron retirados tras el desalojo efectuado el pasado 7 de enero del predio del Refugio Franciscano.

El colectivo La Comuna 420 se manifestará a la 13 horas, en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento politico-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

El bloque de Delegaciones Demócraticas del Instituto Politécnico Nacional se concentrará a las 9 horas, en las instalaciones de la Dirección General de Administración, en la colonia Transito. Exigen respeto a las demandas del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) de la Ciudad de México, con la finalidad de hacer que se respeten sus derechos laborales.

Comerciantes Unidos La Esperanza se reunirán a las 11 horas, en la explanada de la Alcaldía Tlalpan. Solicitan atención por parte de alcaldesa con la finalidad de exponerle los presuntos casos de abusos de autoridad de parte del director de Gobierno.

El grupo Coordinación para la Igualdad de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestarán a las 12 horas, en Las Islas de Ciudad Universitaria. Llevarán a cabo el evento "8a. Jornada por el 8M", para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el que realizarán diversas actividades artísticas y culturales.

El Consejo Estudiantil Autónomo Cubista se concentrará a las 12:50 horas, en la Preparatoria 9, en Lindavista. Llevarán a cabo el evento "Ni Una Menos" con micrófono abierto y diversas actividades artístico culturales en contra del sistema patriarcal capitalista.

El grupo 40 días por la vida se manifestará en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

