Un hombre que se desplazaba en bicicleta perdió la vida luego de ser atropellado por un tráiler de carga sobre el Eje Vial 5 Oriente (Avenida Javier Rojo Gómez), a la altura del cruce con Eje Vial 5 Sur (Leyes de Reforma), en la colonia Santa Rosa, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler de cabina color rojo con caja blanca arrolló al ciclista, quien quedó tendido sobre la cinta asfáltica, inconsciente y sin movimiento. Al lugar arribaron patrullas del sector y personal de emergencias, así como una ambulancia del CRUM.

Ciclista pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler de carga en la alcaldía Iztapalapa; no se ha identificado a la victima. Foto: Especial.

El personal médico realizó la valoración del paciente masculino y confirmó la ausencia de signos vitales, con etiología aún por determinar. Hasta el momento no se cuenta con datos de identificación ni con la edad de la víctima, y tampoco se tienen características del probable responsable.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo con una sábana blanca, en tanto se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente y a Servicios Periciales, quienes acudieron para el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, mientras que los servicios de emergencia mantienen labores en el sitio del incidente.

dmrr/cr