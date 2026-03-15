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Conkal, Yucatán.- Elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) detuvieron a cuatro elementos de la Policía Municipal de Conkal, por su presunta , que opera en ese municipio.

La detención se realizó cuando los agentes realizaban operativos por reportes de y robo de motos en la zona.

Los elementos de la PEI detectaron a un comandante y tres elementos que llegaron con una unidad oficial de la policía al sitio señalado.

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También, detectaron en flagrancia a los policías municipales cobrando “derecho de piso” a un grupo de personas, señaladas como tiradores de droga y ladrones de moto.

Los cuatro agentes municipales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las correspondientes.

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aov/LL

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