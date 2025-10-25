Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

La Fiscalía General del Estado (FGE), logró la vinculación a proceso de Jair ‘N’, conocido como ‘El Niño Sicario’ debido a que su edad no rebasa los 15 años de edad y fue detenido en Villahermosa vinculado a delitos de alto impacto.

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario”

De acuerdo a las autoridades, el juez encontró elementos para imputarle de manera inicial, delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico en grado de suministro.

Ante la resolución, se impuso como medida cautelar que el adolescente permanezca detenido en el tutelar para menores en lo que continúa el proceso legal, aunque podría enfrentar más cargos, debido a que se investigan otras líneas de investigación en su contra por otros casos.

Y es que, al momento de su detención, el 12 de octubre en ranchería Corregidora Ortiz 5ta. sección de Centro, se le aseguraron una mochila con varias dosis de marihuana, metanfetamina en cristal, una subametralladora tipo UZI, cartulinas con mensajes de amenazas y un celular en el que se encontraron videos de una mujer secuestrada.

