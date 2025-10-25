Más Información

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

"Melissa" ya es huracán y se prevén lluvias torrenciales en el Caribe

"Melissa" ya es huracán y se prevén lluvias torrenciales en el Caribe

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

La Fiscalía General del Estado (FGE), logró la vinculación a proceso de Jair ‘N’, conocido como ‘El Niño Sicario’ debido a que su edad no rebasa los 15 años de edad y fuevinculado a delitos de alto impacto.

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario”

De acuerdo a las autoridades, el juez encontró elementos para imputarle de manera inicial, delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico en grado de suministro.

Ante la resolución, se impuso como medida cautelar que el adolescente permanezca detenido en el tutelar para menores en lo que continúa el proceso legal, aunque podría enfrentar más cargos, debido a que se investigan otras líneas de investigación en su contra por otros casos.

Y es que, al momento de su detención, el 12 de octubre en ranchería Corregidora Ortiz 5ta. sección de Centro, se le aseguraron una mochila con varias dosis de marihuana, metanfetamina en cristal, una subametralladora tipo UZI, cartulinas con mensajes de amenazas y un celular en el que se encontraron videos de una mujer secuestrada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]