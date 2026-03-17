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Cuernavaca, Mor.- La entidad registró una de sus jornadas más sangrientas con un saldo de y dos heridos de gravedad en ataques perpetrados en los municipios de Amacuzac, Coatlán del Río, Cuernavaca y Cuautla.

La escalada inició a las 02:00 horas en Amacuzac, donde una familia quedó atrapada en un fuego cruzado sobre la carretera federal Cuernavaca-Taxco; el resultado fue de -dos mujeres y un hombre- y dos lesionados dentro de una camioneta acribillada.

En Coatlán del Río, surponiente del estado, la ausencia de operativos militares tras el retiro del destacamento el pasado domingo derivó en el asesinato de un hombre y la lesión de su hija menor tras un ataque domiciliario.

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Simultáneamente, en Cuernavaca fue localizado el de una mujer trans con huellas de tortura, mientras que en Cuautla se halló el cuerpo de un hombre calcinado con una sábana en la cabeza.

La jornada cerró en la exclusiva zona de Río Mayo, donde empresarios gasolineros fueron emboscados por motociclistas para un asalto; las víctimas, , se trasladaron por sus propios medios al hospital ante la inacción de las unidades de emergencia.

La Fiscalía General del Estado inició las carpetas de investigación correspondientes sin que hasta el momento existan detenidos por estos crímenes que evidencian el control de grupos armados en las principales zonas urbanas y carreteras del estado.

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