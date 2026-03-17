El periodista oaxaqueño y director del portal OM Noticias, Óscar Merino Ruiz, fue víctima de una agresión con disparos de armas de fuego la noche de ayer en Santiago Pinotepa Nacional, municipio de la Costa de Oaxaca, confirmó el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores.

Este ataque a balazos ocurrió en la vía pública y resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a una clínica de salud donde permanece bajo atención médica.

“Esto constituye una agresión directa contra el ejercicio periodístico y se suma a un contexto de violencia que enfrenta la prensa en la entidad”, denunció el Foro.

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Acordonan zona del ataque contra el periodista Óscar Merino en Pinotepa Nacional (17/03/2026). Foto: Especial

La asociación de periodistas exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizar una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

De la misma forma, exigió a las autoridades garantizar la protección del periodista Óscar Merino y de su familia, así como generar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en Oaxaca.

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