Más Información

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Díaz-Canel acusa que "EU amenaza a Cuba casi a diario"; advierte que agresores se enfrentarán a "resistencia inexpugnable"

Díaz-Canel acusa que "EU amenaza a Cuba casi a diario"; advierte que agresores se enfrentarán a "resistencia inexpugnable"

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos: Pemex; asegura que suceso está controlado

Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos: Pemex; asegura que suceso está controlado

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

El periodista oaxaqueño y director del portal OM Noticias, Óscar Merino Ruiz, fue víctima de una de armas de fuego la noche de ayer en Santiago Pinotepa Nacional, municipio de la Costa de Oaxaca, confirmó el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores.

Este ataque a balazos ocurrió en la vía pública y resultó , por lo que fue trasladado a una clínica de salud donde permanece bajo atención médica.

“Esto constituye una agresión directa contra el ejercicio periodístico y se suma a un contexto de violencia que enfrenta la prensa en la entidad”, denunció el Foro.

Lee también

Acordonan zona del ataque contra el periodista Óscar Merino en Pinotepa Nacional (17/03/2026). Foto: Especial
Acordonan zona del ataque contra el periodista Óscar Merino en Pinotepa Nacional (17/03/2026). Foto: Especial

La asociación de periodistas exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizar una pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

De la misma forma, exigió a las autoridades garantizar la protección del periodista Óscar Merino y de su familia, así como generar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en Oaxaca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]