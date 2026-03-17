Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya consideró que el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) permite impulsar políticas públicas orientadas a mejorar las oportunidades educativas.

El mandatario estatal calificó de fundamental el papel de la UAT como pilar en la formación de profesionistas y reconoció el liderazgo académico, en particular, la creciente participación de mujeres al frente de las facultades, subrayando su compromiso, vocación y apego a los valores.

En la jornada institucional en el Centro Universitario Victoria, el gobernador Américo Villarreal Anaya y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidieron este evento en el que reconocieron la excelencia académica, estrechar lazos de colaboración y reafirmar su alianza institucional en favor de la educación superior.

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Además hicieron entrega de computadoras portátiles a estudiantes de las facultades, unidades académicas y preparatorias de la UAT de Ciudad Victoria y Ciudad Mante, con el objetivo de fortalecer sus herramientas de aprendizaje.

Además de reconocer la excelencia académica, se hicieron entrega de computadoras portátiles a estudiantes de las facultades, unidades académicas y preparatorias. Foto: Especial

En su mensaje el mandatario Villarreal Anaya invitó a la comunidad estudiantil a reflexionar sobre la pertinencia de su formación ante un entorno global, exhortando a las y los jóvenes a prepararse con visión de futuro para contribuir al desarrollo económico y al bienestar social de la entidad.

Como parte de las acciones institucionales, el rector Anaya Alvarado tomó protesta a la doctora Mónica Lorena Sánchez Limón, como directora de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) para el periodo 2026-2030, contando con el gobernador como testigo de honor.

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Asimismo en su mensaje, el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el compromiso de la UAT con la equidad educativa, mediante la entrega de 475 computadoras portátiles, de las cuales 54 fueron para estudiantes de bachillerato y 421 para licenciatura.

Estos apoyos fueron asignados con criterios de inclusión, priorizando a estudiantes de nuevo ingreso, con alto desempeño y en condiciones de vulnerabilidad.

Conjuntamente, en cumplimiento al Estatuto Orgánico de la UAT, se entregó la constancia de elección y se oficializó el inicio de la gestión de Mónica Sánchez Limón al frente de la FCAV, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar esta facultad en 58 años de historia.

Dámaso Anaya Alvarado, rector de la UAT, con la nueva directora de la Facultad de Comercio y Administración, Mónica Sánchez Limón. Foto: Especial

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Dijo que la designación de Sánchez Limón simboliza la continuidad del compromiso universitario con la educación, la generación de conocimiento y el desarrollo de Tamaulipas, resaltando, además, la trayectoria histórica de esta unidad académica.

A su vez, la nueva directora expresó su compromiso de engrandecer el prestigio académico y centrar los esfuerzos educativos en el estudiante, impulsando la calidad docente, la mejora de la infraestructura y la digitalización de los procesos académicos.

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