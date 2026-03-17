Más Información

Real Madrid vence al Manchester City con doblete de Vinícius y avanza a cuartos de final

Real Madrid vence al Manchester City con doblete de Vinícius y avanza a cuartos de final

Así sería la equipación de portero visitante de México para el Mundial 2026

Así sería la equipación de portero visitante de México para el Mundial 2026

Julián Quiñones presiona a Javier Aguirre rumbo al Mundial: "Quiero estar en esa lista"

Julián Quiñones presiona a Javier Aguirre rumbo al Mundial: "Quiero estar en esa lista"

Entrenador del Al-Nassr pide que Cristiano Ronaldo no juegue ante México aunque Portugal pierda dinero

Entrenador del Al-Nassr pide que Cristiano Ronaldo no juegue ante México aunque Portugal pierda dinero

Cruz Azul vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 17 de marzo

Cruz Azul vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 17 de marzo

Cruz Azul quiere sellar su boleto a los Cuartos de Final de la f, esta noche frente a los Rayados de Monterrey, en el estadio Cuauhtémoc.

Luego de imponerse (2-3) en el Gigante de Acero, La Máquina Cementera del argentino Nicolás Larcamón, vigente campeona de la competencia, quiere confirmar su buen momento ante su afición.

Lee también

Los de La Noria necesitan ganar o empatar para estar en la siguiente fase de la Concacaf Champions Cup. También podrían avanzar si pierden esta noche en Puebla. Caer con los marcadores 0-1 o 1-2, también los clasificaría a los Cuartos de Final.

Ambos equipos llegan a este duelo tras un empate a dos goles en el Clausura 2026 de la Liga mx; Cruz Azul igualó ante Pumas, mientras que Monterrey hicieron lo propio contra los Bravos.

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Rayados en la Concacaf?

Cruz Azul recibe a los Rayados de Monterrey, en busca de su boleto a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Te dejamos los detalles para ver el encuentro.

  • Fecha: Martes 17 de marzo
  • Horario: 21:00
  • Transmisión: FOX One y FOX+

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS