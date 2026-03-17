Cruz Azul vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 17 de marzo

Cruz Azul quiere sellar su boleto a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, esta noche frente a los Rayados de Monterrey, en el estadio Cuauhtémoc.

Luego de imponerse (2-3) en el Gigante de Acero, La Máquina Cementera del argentino Nicolás Larcamón, vigente campeona de la competencia, quiere confirmar su buen momento ante su afición.

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Los de La Noria necesitan ganar o empatar para estar en la siguiente fase de la Concacaf Champions Cup. También podrían avanzar si pierden esta noche en Puebla. Caer con los marcadores 0-1 o 1-2, también los clasificaría a los Cuartos de Final.

Ambos equipos llegan a este duelo tras un empate a dos goles en el Clausura 2026 de la Liga mx; Cruz Azul igualó ante Pumas, mientras que Monterrey hicieron lo propio contra los Bravos.

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Rayados en la Concacaf?

Cruz Azul recibe a los Rayados de Monterrey, en busca de su boleto a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Te dejamos los detalles para ver el encuentro.

Fecha: Martes 17 de marzo

Horario: 21:00

Transmisión: FOX One y FOX+

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