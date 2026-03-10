Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, informó que esa casa de estudios será sede regional de los trabajos de la Copa FutBotMX, cuya iniciativa impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar la educación, innovación y el desarrollo del talento como pilares del progreso regional y nacional.

La colaboración de la universidad es para acercar a las nuevas generaciones al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico, mediante acciones de divulgación, formación y participación estudiantil en proyectos de innovación, expuso.

Además la participación de la UAT es para la divulgación científica en la Copa FutBotMX. "Se trata de una de las iniciativas nacionales más relevantes orientadas a impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología entre las nuevas generaciones", aseveró.

Dijo que la incorporación de la UAT se inscribe dentro de las estrategias de vinculación institucional con los programas promovidos por el Gobierno de México; por ello la participación de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas es en los ejes de acción del programa "Mundial Social México 2026".

Anaya Alvarado explicó que, como parte de este ejercicio, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, se han puesto en marcha las Jornadas de Ciencia y Tecnología UAT, iniciando en la Escuela Preparatoria No. 3 de esta casa de estudios, donde se desarrollan talleres dinámicos y experiencias formativas orientadas a despertar el interés de las y los jóvenes por la ciencia y la tecnología.

Estas acciones se realizan en coordinación con la Facultad de Ingeniería y Ciencias, la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, y la Facultad de Comercio y Administración Victoria, integrando actividades que vinculan la robótica con el deporte, promoviendo la creatividad, la innovación y el fortalecimiento del pensamiento científico entre la comunidad estudiantil.

