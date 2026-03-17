Aguascalientes, Ags.- El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes emitió una “Alerta de Seguridad”, ante las protestas de mujeres Privadas de la Libertad por pretensión de las autoridades penitenciarias de quitarles sus espacios deportivos, de recreación y convivencia para la construcción de una clínica para hombres también presos.

Asimismo, familiares de las internas expresaron su desacuerdo con las decisiones de la autoridad administrativa que pretende desaparecer las canchas deportivas y áreas comunes de esparcimiento, violentando el principio de reinserción social previsto en el artículo 18 constitucional.

La hermana de una PPL, que pidió la reserva de su nombre por miedo a represalias, dijo que en el penal femenil se vive una situación de molestia y desconcierto, la decisión de desaparecer las canchas comunes violenta los derechos de las personas “encerradas” en cuanto al deporte como medio para lograr la reinserción.

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En un comunicado, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), informó su acompañamiento a las mujeres Privadas de su Libertad en el Cereso femenil de Aguascalientes, quienes “hoy se manifiestan de forma pacífica ante la intención que tienen las autoridades penitenciarias de despojarlas de su único espacio verde, deportivo y de convivencia; quitarles sus canchas y áreas comunes para destinarlas a una obra que no responde a sus necesidades”.

Aseveró que esa es una decisión que profundiza la desigualdad y vulnera sus derechos.

El organismo de defensa de los derechos humanos agregó que los espacios dignos para la convivencia no son un privilegio, sino un derecho. La reinserción también se construye con bienestar, salud y comunidad.

“Exigimos garantías de seguridad para las manifestantes y el personal que labora en el Ce.Re.So. femenil, así como que se respete su espacio, su voz y su derecho a la reinserción en condiciones de dignidad”, posteó el OVSGA.

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