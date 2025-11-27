Zacatecas.- La mañana de este jueves, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se manifestaron colocando una fila de tractores afuera de la planta cervecera del Grupo Modelo, ubicada en el municipio de Calera, como parte de las acciones de protesta en contra de la reforma de Ley de Aguas Nacionales.

Alberto de Santiago Murillo, representante de la Asociación de Áreas Agrícolas de Riego en Zacatecas, aclaró que se trata de una protesta de manera pacífica que no afecta a terceros ni la operatividad de la planta cervecera, la cual está considerada como la más grande del mundo.

Explicó que con esta manifestación solo se busca alertar que con la reforma que plantea el gobierno federal solo se brindan mayores privilegios y concesiones a los grandes monopolios como las empresas mineras, cerveceras y refresqueras, mientras que a los campesinos se les pone en una gran desventaja.

Los manifestantes también exigen al gobierno federal y a los legisladores que antes de aprobar la nueva Ley de Aguas Nacionales, primero se realice un estudio hidrológico para conocer la situación real que hay en los mantos acuíferos y la disponibilidad que hay en cada entidad y en las diferentes regiones.

