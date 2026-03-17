Yaxcabá, Yucatán.- El Templo de San Mateo, ubicado en Mopila, comunidad que fue abandonada durante la Guerra de Castas, podría desaparecer ante el peligro de más derrumbes por el saqueo de pilares y piedras labradas.

“Mopila, ubicado a dos kilómetros de Yaxcabá, es un sitio abandonado en medio de la selva; el templo, construido en el siglo XVIII, es importante para los habitantes de Yaxcabá porque cada año rinden tributo a San Mateo y la Virgen de la Asunción”, informó el arqueólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Héctor Hernández, quien lamentó el deterioro del sitio.

Explicó que la iglesia de Mopila, que en lengua maya significa lugar de las Palmeras de Agua, es un asentamiento de la época colonial, cuyo techo fue destruido durante La Guerra de Castas y que se levanta sobre una plataforma de origen prehispánico.

El templo fue construido en el siglo XVIII y cada año rinden tributo a San Mateo y la Virgen de la Asunción. Foto: Especial

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Por su parte, el escritor, promotor cultural y gestor de las artes en Yaxcabá, Leobardo Cox Tec, confirmó que hay peligro de más derrumbes a causa de los saqueos denunciados en octubre pasado que aparentemente no son del interés de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“El saqueo consistió en la extracción de varias piezas, como monolitos grandes, lo que provocó el derrumbe total de la parte trasera del Templo de San Mateo”, explicó durante un recorrido por el sitio que aún guarda su belleza arquitectónica colonial.

Se observa la pérdida total en la fachada frontal y espacios libres por el robo de otras piedras que forman parte del conjunto de arcos de acceso, ocasionando derrumbes y agrietamientos acelerados en algunas paredes del sitio.

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Agregó que cada 31 de julio, los católicos traen en peregrinación de la iglesia de Yaxcabá a la Virgen de Mopila, donde organizan una fiesta con oraciones, música y serenata.

“Ya tenemos evidencias, fotografías y reportes que compartimos para hacer otro llamado al INAH para que nos apoyen con la conservación de lo que queda, es un sitio valioso para Yaxcabá, no se puede perder”, aseveró.

El llamado al INAH es para el rescate del lugar y la reubicación del retablo principal del Templo de San Mateo, que está en mal estado, incluso que es guarida de murciélagos, aves e iguanas.

Piden al INAH reubicar el retablo principal que está en mal estado y es guarida de murciélagos, aves e iguanas. Foto: Especial

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“El templo es un lugar muy importante construido en el siglo XVIII, cuyo techo colapsó en la Guerra Social Maya que comenzó en 1847. Aproximadamente en 1848, los rebeldes dinamitaron el techo, pero la gente siguió habitando Mopila y después se fue”, comentó.

Declaró que el llamado al INAH, es urgente: “Mopila es muy importante, porque en julio y agosto se organiza el tradicional Cha’ac Cháak, una ceremonia para la petición de lluvias", comentó finalmente.

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