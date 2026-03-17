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Mérida, Yucatán.- Alrededor de del sector salud del Estado se manifestaron este martes a las puertas de la dependencia, en el centro de la ciudad, para denunciar precarias y exigir mejoras salariales.

La inició a las 8:00 horas en la calle 72 por 55 y 53, en el barrio de Santiago, donde los inconformes señalaron que perciben ingresos menores a 4 mil pesos quincenales, además de viáticos insuficientes para el desempeño de sus funciones.

Los manifestantes, encabezados por la delegada Dora María Potenciano García, expusieron que las condiciones actuales dificultan el cumplimiento de sus labores, particularmente para el personal del programa de vectores, donde —aseguraron— al menos 65 trabajadores carecen de garantías mínimas, tanto en salario como en herramientas de trabajo.

Denuncian que perciben ingresos menores a 4 mil pesos quincenales y viáticos insuficientes. Foto: Especial
Denuncian que perciben ingresos menores a 4 mil pesos quincenales y viáticos insuficientes. Foto: Especial

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También, exigieron la renuncia del biólogo Jorge Palacios, a quien responsabilizan de la situación que enfrentan en esa área operativa.

Durante la movilización, los trabajadores mantuvieron una protesta pacífica sin bloqueos viales y siempre se mantuvieron a las puertas de la entrada principal de la dependencia estatal.

No se reportó la presencia de autoridades de la Secretaría de Salud para destrabar el conflicto.

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vr

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