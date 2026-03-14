Más Información
Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"
“En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirma Sheinbaum; Trump insiste en que cárteles mandan en México
ONU adopta iniciativa de México para frenar la producción de drogas como fentanilo; es contra equipo para crear tabletas y cápsulas
¡Alista el paraguas y la chamarra! Entrada del Frente Frío 41 provocará lluvias intensas en 5 estados; también bajarán las temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el lunes 16 de marzo se esperan lluvias intensas debido a la entrada del Frente Frío número 41 y a la masa de aire ártico que lo acompaña.
Las entidades que se verán afectadas con fuertes precipitaciones son Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por lo que las autoridades piden tomar precauciones. Estiman que las precipitaciones se extenderán hasta el martes y comenzarán a disminuir el miércoles.
Las lluvias fuertes también afectarán a Hidalgo, mientras que se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Lee también Absuelven al único procesado por homicidio del activista Samir Flores; Fiscalía de Morelos no logró acreditar su participación en crimen
El Frente Frío 41 también traerá consigo un evento de norte con fuertes rachas de viento en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y la región del Istmo de Tehuantepec. Además, se esperan olas de 4 y hasta 6 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz y de hasta 4 metros en el Golfo de Tehuantepec.
Por otra parte se espera un importante descenso de temperatura en gran parte del país, así como la caída de nieve o aguanieve para las partes altas de los estados del centro y oriente del territorio nacional.
Continúa la búsqueda de Juliana, menor extraviada en una montaña de Chiapas; autoridades utilizan drones para ubicarla
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]