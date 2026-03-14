Más Información

Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"

Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"

“En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirma Sheinbaum; Trump insiste en que cárteles mandan en México

“En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirma Sheinbaum; Trump insiste en que cárteles mandan en México

ONU adopta iniciativa de México para frenar la producción de drogas como fentanilo; es contra equipo para crear tabletas y cápsulas

ONU adopta iniciativa de México para frenar la producción de drogas como fentanilo; es contra equipo para crear tabletas y cápsulas

SRE reporta evacuación de mil 240 mexicanos en Medio Oriente; refuerzan asistencia consular

SRE reporta evacuación de mil 240 mexicanos en Medio Oriente; refuerzan asistencia consular

¡Alista el paraguas y la chamarra! Entrada del Frente Frío 41 provocará lluvias intensas en 5 estados; también bajarán las temperaturas

¡Alista el paraguas y la chamarra! Entrada del Frente Frío 41 provocará lluvias intensas en 5 estados; también bajarán las temperaturas

Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex; dos jóvenes más murieron y otros dos están heridos

Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex; dos jóvenes más murieron y otros dos están heridos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el lunes 16 de marzo se esperan debido a la entrada del y a la masa de aire ártico que lo acompaña.

Las entidades que se verán afectadas con fuertes precipitaciones son Puebla, , , Chiapas y Tabasco, por lo que las autoridades piden tomar precauciones. Estiman que las precipitaciones se extenderán hasta el martes y comenzarán a disminuir el miércoles.

Las lluvias fuertes también afectarán a Hidalgo, mientras que se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Lee también

El Frente Frío 41 también traerá consigo un evento de norte con fuertes rachas de viento en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y la región del Istmo de Tehuantepec. Además, se esperan olas de 4 y hasta 6 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz y de hasta 4 metros en el Golfo de Tehuantepec.

Por otra parte se espera un importante descenso de temperatura en gran parte del país, así como la caída de nieve o aguanieve para las partes altas de los estados del centro y oriente del territorio nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]