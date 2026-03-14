El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el lunes 16 de marzo se esperan lluvias intensas debido a la entrada del Frente Frío número 41 y a la masa de aire ártico que lo acompaña.

Las entidades que se verán afectadas con fuertes precipitaciones son Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por lo que las autoridades piden tomar precauciones. Estiman que las precipitaciones se extenderán hasta el martes y comenzarán a disminuir el miércoles.

Las lluvias fuertes también afectarán a Hidalgo, mientras que se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

#CondicionesMeteorológicasAdversas.

El #FrenteFrío número 41 ocasionará, el próximo lunes, #Lluvias intensas en 5 entidades del país, #EventoDeNorte y otras condiciones de #TiempoSevero. Las lluvias se extenderán hasta el martes y comenzarán a disminuir el miércoles. ¡Extrema tus… pic.twitter.com/X3l3O9EYmj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 14, 2026

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El Frente Frío 41 también traerá consigo un evento de norte con fuertes rachas de viento en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y la región del Istmo de Tehuantepec. Además, se esperan olas de 4 y hasta 6 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz y de hasta 4 metros en el Golfo de Tehuantepec.

Por otra parte se espera un importante descenso de temperatura en gran parte del país, así como la caída de nieve o aguanieve para las partes altas de los estados del centro y oriente del territorio nacional.

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