El Partido Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por el derrame de hidrocarburo que afectó a playas y aguas del sur de Veracruz.

La dirigencia nacional y estatal de dicho instituto informaron que tomaron esta medida ante lo que calificaron como “el grave” derrame de hidrocarburos que ha impactado severamente las costas del sur de la entidad, afectando tanto el ecosistema marino como la economía de las comunidades costeras.

El coordinador estatal de MC en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz, exigió que se identifique a los responsables y se apliquen sanciones contundentes por los daños ambientales y económicos generados por esta emergencia, además se lleven a cabo las reparaciones ambientales.

Y es que afirmó que no basta con detener la fuga del crudo, sino que es imperativo que los responsables presenten un plan de acción urgente para restaurar zonas críticas de anidación de tortugas marinas y otros hábitats vulnerables.

Entre las exigencias planteadas a las autoridades competentes destaca la realización de inspecciones técnicas inmediatas en playas y lagunas, como la del Ostión, así como en arrecifes, para evaluar la mortandad de fauna marina protegida.

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Así como un dictamen técnico que determine la magnitud de la contaminación y la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y transparencia absoluta hacia las comunidades afectadas, demandando informes públicos sobre el origen del crudo y los riesgos potenciales para la salud humana.

Fue el pasado dos de marzo cuando autoridades locales y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en aguas y playas del sur de Veracruz. La aparición de hidrocarburo se registró en distintas playas del municipio de Pajapan, además pescadores que entraron al mar regresaron con sus embarcaciones y sus artes de pesca llenas de crudo.

Incluso la organización ecologista Greenpeace lamentó el derrame de crudo y reveló que se había entendido a dieciséis lugares costeros entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reportó recientemente que el derrame de hidrocarburos que afectó a las playas del sur de Veracruz y partes de Tabasco podría haber sido provocado por un barco petrolero privado.

La mandataria explicó que autoridades de la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos le notificaron que los primeros indicios apuntan a que el origen de la fuga de crudo provendría del barco petrolero que hacía maniobras en Tabasco.

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