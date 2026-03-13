Mérida, Yucatán. - A partir de la próxima semana regresará el frío a Yucatán, pues de acuerdo con los pronósticos un nuevo frente frío, el número 41, ingresará a la península provocando lluvias fuertes y un drástico descenso en las temperaturas.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que los primeros efectos del sistema se sentirán desde la tarde del lunes, por lo que se espera un incremento en la fuerza de los vientos, lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en las regiones noreste y sureste del estado, mientras que en el centro, suroeste y noroeste se esperan precipitaciones moderadas.

A partir del martes 17, el ingreso de este sistema frontal favorecerá el establecimiento de un evento de “norte”, con rachas de viento de 65 a 75 kph en la zona costera y de 40 a 50 kilómetros por hora en el interior del estado.

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Además, se prevé oleaje de tres metros cerca de la costa y de hasta cuatro metros mar adentro.

Asimismo, se anticipa un descenso en las temperaturas mínimas durante la mañana del jueves 19 y del viernes 20, con rangos estimados de 13 a 15 grados en el cono sur del estado; de 14 a 16 grados en el centro, noreste y noroeste; y de 17 a 21 grados en el litoral yucateco.

Procivy recomienda a la navegación marítima y al sector pesquero extremar precauciones por el incremento del viento y el oleaje, así como mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

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