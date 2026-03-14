Cuernavaca. - Javier “N”, preso durante más de cuatro años por su presunta autoría en el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, fue absuelto anoche por un juez de Control porque la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la tutela de Uriel Carmona Gándara, responsable de integrar la carpeta de investigación, no logró acreditar su participación en el crimen.

Flores Soberanes fue ultimado a balazos afuera de su casa, la madrugada del 20 de febrero de 2019 en el municipio de Temoac luego de un periodo de protesta y rechazo a la Termoeléctrica instalada en la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, oriente del estado.

Los abogados de Javier “N”, Víctor Javier Hernández Vega y Eduardo Pintor, explicaron que obtuvieron el fallo absolutorio porque desde el principio establecieron que efectivamente había un homicidio calificado en agravio de Samir, pero demostraron que la FGE no logró acreditar la plena responsabilidad de su defendido.

“Fue una investigación que primero trajo la Fiscalía del Estado de Morelos en el 2019, 2020, 2021, donde integró una carpeta de investigación a modo, totalmente armada, con testigos falsos; dos testigos fallecidos.

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“En juicio demostramos que la declaración de uno de los testigos fue obtenida en la calle y supuestamente comparece de manera voluntaria, pero nunca se le informa que son policías. Su declaración fue el 7 de julio de 2020 y la CURP con la que se identifica, que nosotros combatimos en juicio que esa no puede ser una identificación oficial, fue impresa el 17 de julio de 2020 es decir, seis meses después”, contaron los abogados.

En entrevista para el portal digital El Guardián, los abogados dijeron que otro de los testigos considerados en la carpeta de investigación es un policía y, según su declaración, vio a Javier “N” el día de los hechos. Ese policía ya falleció y al parecer la fiscalía de Uriel Carmona “tomaron su declaración ya que había muerto”, sin embargo, ningún testigo lo mencionó, nadie lo identificó, no está corroborada esa información y por todo eso el juez federal de Control dictó anoche la sentencia absolutoria.

“Hemos demostrado en este juicio que la fiscalía del Estado de Morelos, en aquel entonces, armaron una carpeta de investigación a modo para poder hacer una paz o una calma social. Sin embargo, la persona que fue imputada no cometió ese hecho delictivo y por eso nos dictan fallo absolutorio”, ratificó el abogado Hernández Vega.

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