León, Gto.- Un padre de familia fue asesinado a bordo de su automóvil afuera de la Escuela Primaria "Emma Godoy", localizada en la colonia Lomas del Mirador, cuando esperaba a que sus hijos salieran de clases.

La balacera causó pánico entre madres y padres que se encontraban en el exterior de este plantel, en tanto alumnos y docentes se alistaban con la finalidad de acabar la jornada escolar del turno vespertino del pasado viernes.

Hombres armados se acercaron a dicho auto Jetta color blanco estacionado frente a la escuela y le dispararon al conductor, en la calle Mirador de la Silla.

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Las niñas y los niños que comenzaban a salir corrieron para resguardarse, algunos de ellos en compañía de sus familiares.

Agentes de la policía, Guardia Nacional (GN) y el Ejército acudieron con la finalidad de atenter denuncias ante el 911, al igual que paramédicos, quienes confirmaron que el condutor había fallecido.

La víctima fue identificada como Juan por personas que se acercaron al lugar. De acuerdo a investigaciones preliminares, dos de los agresores huyeron a bordo de una motocicleta.

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