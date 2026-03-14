Nuevo Laredo.- Hace seis años, Bryan Eduardo Bustos García fue herido por una bala disparada por militares mientras caminaba por el camellón del bulevar Las Torres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ahora denuncia el robo de 13 mil pesos en efectivo y agresiones verbales por parte de elementos de la Sedena durante una revisión de rutina realizada frente a su domicilio en la colonia Buenavista.

A consecuencia del incidente del 31 de enero del 2020, el joven perdió la pierna izquierda por lo que se mostró temeroso ante los hechos registrados recientemente en la calle Privada Londres.

“Yo venía de trabajar limpiando vidrios cuando me tocó una bala perdida. No pudieron salvar mi pierna y me la tuvieron que amputar”, recordó.

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Bryan relata que el viernes 13 de marzo llegaba a su vivienda a bordo de una camioneta Grand Cherokee 2017 acompañado de su cuñado Edgar Noé Gómez Zúñiga, de 25 años, y del mecánico Jesús Gerardo Briones Hernández, de 27 años.

De acuerdo con su testimonio, los militares que se desplazaban en las unidades identificadas con los números 0916333 y 0916375 lo interceptaron para realizar una supuesta revisión de rutina.

“Yo venía llegando a mi domicilio y por el retrovisor observé que ya tenía a los soldados atrás. Cuando quise abrir la puerta, ellos ya estaban abajo y me dijeron que era una revisión de rutina”, explicó Bustos García.

Foto: Especial

El joven señaló que durante la revisión los militares inspeccionaron su teléfono celular y el interior del vehículo y que al retirarse los soldados, descubrió que faltaba dinero del bolso de su esposa.

“Tenía 20 mil pesos en efectivo y cuando revisé la bolsa ya nada más había siete mil. Les dije que me faltaba dinero y me respondieron que ellos no habían agarrado nada”, afirmó.

Su esposa, María José Lailson, de 28 años, señaló que al intentar acercarse a la revisión fue agredida verbalmente.

“Nos empezaron a gritar con muchas groserías, que nos alejáramos. Yo les dije que no me hablaran así, que era mi esposo, pero no les importó”, declaró la mujer.

Tras discutir acaloradamente, los militares le solicitaron a Bryan acudir a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia a fin de que se investiguen los hechos.

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