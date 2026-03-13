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Culiacán, Sin a 13 de marzo. - Un hombre que portaba vestimenta y un casco protector, como , intentó asaltar una joyería en pleno centro de la capital del estado, donde la Guardia Nacional mantiene un operativo de vigilancia, el delincuente roció con gas el rostro de la empleada que intentó intervenir.

Según el informe el presunto delincuente llegó a la joyería que ubica en la calle Miguel Hidalgo, esquina con Morelos, en el centro de , el cual fingió ser un cliente que se interesaba en comprar una de las joyas que se tenían en exhibición en una vitrina, en forma imprevista este sacó un martillo y empezó a quebrar los cristales.

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Una de las empleadas que intento evitarla fue rociada de un gas en pleno rostro y entró en pánico, lo que al parecer asustó al ladrón que salió rápidamente del negocio, se desprendió del chaleco que llevaba consigo y el casco protector y huyó entre las calles, sin ser detenido.

La empleada que resultó con algunas leves lesiones en el rostro y signos de intoxicación recibió atención médica de personal de la Cruz Roja, en tanto que peritos de la llegaron al negocio para tomar las huellas y levantar las evidencias del frustrado asalto a la joyería.

El personal de criminalística recogió el martillo y el casco del que se despojó el delincuente, como parte de las evidencias encontradas fuera de la joyería, a fin de tratar de encontrar huellas dactilares que permitan identificar el presunto responsable.

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