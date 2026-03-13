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Culiacán, Sin a 13 de marzo. - El cuerpo del joven, Carlos Francisco “N” de 23 años de edad, , desde el miércoles pasado en el municipio de Juan José Ríos, fue rescatado de las aguas de un canal hidráulico, presentaba impactos de bala.

La Policía Municipal de Juan José Ríos fue notificada que en el canal hidráulico número Ocho, de una persona del sexo masculino y al acudir para rescatarlo, observaron que por la vestimenta, correspondía al joven reportado como desaparecido.

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Según los primeros datos que se conocieron de este caso, el cuerpo de Carlos Francisco “N”, presentaba quemaduras en uno de sus brazos y heridas por impactos de bala, por lo que se dispuso a enviarlo a una casa funeraria para practicarle los exámenes forenses de ley.

La noche del miércoles pasado, la victima salió de su hogar a bordo de su camioneta Cheyenne de color blanco, pero está ya no regresó por lo que su familia denunció su desaparición y un día después, la unidad que conducía cerca de un campo agrícola.

Su cuerpo fue localizado en la misma zona, donde su vehículo fue abandonado y quemado por personas desconocidas, por lo que la Fiscalía General del Estado investiga su asesinato, para identificar a los presuntos responsables.

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dmrr/cr

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