Culiacán. - Jesús Arnoldo Serrano Castelo, Vicefiscal General del Estado en la zona norte, dijo que se tiene abierta una carpeta de investigación sobre las muertes de una mujer y un hombre en la habitación de un motel de la ciudad de Los Mochis para certificar que sus defunciones de derivaron por monóxido de carbono.

Señaló que aún no se han agotado todas las líneas de investigación de este caso en el que otra pareja resultó intoxicada y requirió atención médica especializada en un hospital, por lo que se trabaja en el caso.

La versión de que dos parejas rentaron una habitación en un motel, ubicado a un costado de la carretera Los Mochis-Ahome, y dejaron prendido el vehículo en que viajaban por lo que inhalaron por un periodo muy largo el monóxido de carbón que genera, lo que le causó la muerte a una de las dos parejas que se encontraban en la habitación.

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Comentó que se tienen que despejar muchas dudas en estas dos defunciones por lo que se realizan varios trabajos de investigación y de laboratorio para confirmar si se trató de un descuido de las dos parejas o existe algo anormal.

Los hechos

El domingo pasado se conoció que en una de las habitaciones de un motel ubicado a un costado de la carretera Los Mochis-Ahome fueron encontrados una mujer y un hombre muerto, presuntamente por inhalación prolongada de monóxido de carbono y otra pareja resultaron intoxicados por lo que fueron hospitalizados.

Las autoridades judiciales identificaron a las víctimas mortales como Rodolfo Alberto “N de 21 años y Yarely Guadalupe “N” de 25 años, cuyos cuerpos fueron trasladados a una casa funeraria de la ciudad de los Mochis para practicarles las necropsias de ley y estudios forenses.

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Según las indagaciones, las dos parejas rentaron una habitación en uno de los moteles y mientras convivían encendieron el vehículo en que viajaban para escuchar música, sin ventilar el lugar, por lo que el monóxido de carbón, les causó la muerte a un hombre y una mujer.

La pareja que resultó intoxicada fueron identificado con los nombres de Juan Manuel “N”, de 20 años y Rosa Isela “N” de 20, los cuales tienen como domicilio en una de las colonias de la ciudad de los Mochis.

El personal del motel que inició la revisión de las habitaciones se percató que en una de ellas se escuchaba un vehículo encendido, por lo que, al llamar y no obtener respuesta, estos abrieron y los encontraron tirados en el suelo, con un fuerte olor al monóxido de carbón.

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