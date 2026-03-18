Chilpancingo.— Los ataques contra los transportistas en Acapulco no se detienen.

Alrededor de las 11 de la noche del lunes fue incendiado un taxi de la ruta Cici-Praderas de Costa Azul, en la colonia Balcones de Costa Azul, según un reporte policial.

El taxi se quemó por completo y fueron los bomberos de Acapulco los que sofocaron el incendio.

La tarde del lunes, unos 50 choferes de la ruta Cici-Praderas bloquearon la Costera Miguel Alemán, a la altura del fraccionamiento Costa Azul, para exigir justicia por dos de sus compañeros asesinados horas atrás en su domicilio.

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La madrugada de ese lunes, en la colonia Vista Hermosa un grupo armado irrumpió en una vivienda y atacó a balazos a dos mujeres y dos hombres.

El matrimonio, que eran choferes de la ruta de taxis Cici-Praderas, murió en el ataque, así como la abuela, y el hijo quedó herido.

Por la mañana del lunes, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín Azteca, hombres a bordo de motocicletas alcanzaron a una Urvan del transporte público y le dispararon al chofer, quien perdió el control y se estrelló contra el muro de contención.

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Tras el ataque, los hombres rociaron gasolina y le prendieron fuego a la unidad, en donde iban siete pasajeros que quedaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos. El chofer quedó calcinado dentro del vehículo.

Después del ataque, los choferes de algunas rutas suspendieron el servicio y para la mañana del martes el transporte en la zona poniente fue parcial.

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