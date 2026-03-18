Ciudad Juárez.— Al menos 82 denuncias se han presentado en el estado por un presunto fraude en jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que asciende a un millón 340 mil pesos.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro detalló que el fraude habría sido cometido por supuestas empresas con el ofrecimiento de ampliar el monto de las pensiones del instituto.

En conferencia, la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Miriam Tarango García, explicó que en octubre de 2025 las víctimas comenzaron a ser contactadas por Facebook y de voz en voz para anunciar que a través de la empresa Consultoría Legal se podía aumentar la mensualidad que recibían como pensionados o jubilados del IMSS.

Las víctimas, mencionó, acudieron a la oficina que instaló la supuesta empresa, sobre la avenida Zarco de la colonia Salud, donde fueron atendidas por “asesores”, quienes describían el trámite que debían seguir y la cantidad de dinero a pagar. Eran 9 mil 200 pesos que podían cubrir hasta en tres partes, bajo la promesa de que a los tres meses recibirían un retroactivo en el aumento de su pensión.

Parte del engaño era una llamada en la que simulaban hablar por teléfono con un delegado del IMSS para ganarse la confianza de los afectados, al hacerles creer que el trámite era real y legal.

Luego, los defraudadores se comunicaban con las víctimas y les pedían más dinero para “liberar una cuenta”, también con el ofrecimiento de que obtendrían “retroactivos muy altos”. Las víctimas notaron que no recibían dinero y a mediados de febrero se dieron cuenta de que las oficinas estaban vacías, por lo que comenzaron a denunciar.

Actualmente suman 82 denuncias y se rastrean las cuentas bancarias a las que se hicieron los depósitos para dar con el paradero de los responsables. En tanto, el IMSS en Chihuahua no se ha pronunciado sobre este hecho.

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