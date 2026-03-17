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La Alianza de Pueblos por la Justicia Social, que aglutina a diversas organizaciones sociales, condenó la que sufrieron esta mañana por fuerzas de seguridad pública del , cuando a través del uso de gases lacrimógenos y agresiones físicas los desalojaron de un bloqueo carretero a una de las de la capital del estado para exigir atención a sus demandas.

Ernesto López, integrante del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), informó que como resultado de estas acciones del gobierno del estado, cuatro personas resultaron lesionadas, las cuales tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

El activista recordó que ayer marcharon en la ciudad de para exigir una mesa de diálogo con el gobernador , con el objetivo de obtener una respuesta favorable a los acuerdos que se tomaron directamente con el mandatario el 5 de agosto de 2025.

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“Él (Salomón Jara) instruyó directamente a su secretario de Gobierno, Jesús Romero López, que atendiera cada caso. Es la fecha hasta hoy, que no hemos vuelto a ver al secretario de Gobierno y durante todo este periodo nos han estado convocando a reuniones, a mesas y cuando llegamos a dichas mesas, no está el secretario o la mesa se cancela. Vienen las autoridades, vienen las víctimas, la gente de las comunidades y cuando llegan aquí resulta que no hay mesa. Eso ha sido la constante durante todo este periodo”, aseguró.

Integrantes del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo aseguran que el secretario de Gobierno no ha puesto atención a sus demandas. Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL.
Integrantes del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo aseguran que el secretario de Gobierno no ha puesto atención a sus demandas. Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL.

Después de la marcha de ayer, dijo que Jesús Romero prometió que los atendería personalmente a las 18:30 horas, pero a las 17:00 horas recibieron una llamada de un Subsecretario que les informó que la reunión se cancelaba hasta nuevo aviso.

En respuesta, la mañana de hoy comunidades de la región Mixteca que forman parte de la Alianza de Pueblos decidieron realizar bloqueos carreteros para presionar a una mesa de negociación en la cual se atendieran sus demandas; sin embargo, la respuesta fue el uso de la fuerza pública.

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“No es el primer gobierno represor. Conocimos al de Gabino Cué, al de Alejandro Murat, al del papá Murat, el Codep tuvo 103 presos durante el periodo de Diódoro Carrasco, con Murat ni se diga, muertos, perseguidos, con Ulises fue peor. Entonces, ya conocemos cómo funciona este tipo de gobiernos”, expresó Ernesto López.

El integrante de Codep agregó que el secretario de Gobierno, Jesús Romero, está utilizando una retórica mediática en la que se colocan como víctimas, cuando son ellos quienes ejercen el poder.

“Si ellos tienen el poder de resolver, de atender, ellos son los responsables de todas las necesidades y las demandas que los pueblos tienen, ellos son los que tienen que dar una solución a cada punto. Porque no estamos pidiendo nada que no les corresponda por mandato constitucional. Así que lo que hoy hemos visto, es la represión, lo que hemos visto que en lugar de diálogo es la represión”, señaló.

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jecg/cr

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