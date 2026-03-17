Cerca de 400 personas -entre niños, niñas, profesores y empleados administrativos de tres colegios-, fueron evacuadas la mañana de este martes tras una fuerte presencia de olor a amoniaco en una fábrica de hielo en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

Fueron vecinos de la planta de hielo, ubicada en la calle Pípila de la cabecera municipal, quienes alertaron de la fuerte presencia de olor a amoniaco, por lo que elementos de diversas corporaciones se movilizaron.

Directivos y profesores del Jardín de Niños “Juana Amelia Celesis”, del Instituto Villa de Cortés y la primaria “Centro Escolar Américas”, determinaron llevar a cabo la evacuación del alumnado, docentes y personal administrativo, que sumaron casi 400.

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Olor a amoniaco obligó a evacuar tres escuelas en Xalapa (17/03/2026). Foto: Especial

Durante el operativo se atendió a una persona con síntomas de intoxicación por inhalación de amoniaco, la cual fue trasladada a la Clínica 11 del IMSS.

Horas más tarde, el Ayuntamiento de Xalapa, informó que ante el incumplimiento a la normatividad y el incidente, personal de la Dirección de Protección Civil clausuró temporalmente la planta.

En un comunicado de prensa, las autoridades locales aseguraron que dicha empresa ya tenía una queja desde el año pasado, por lo que hace diez días se realizó una visita de supervisión y tras el dictamen se emitió un apercibimiento, ya que no presentó la documentación que exige Protección Civil para este tipo de establecimientos.

Y ante el hecho que el fuerte olor a amoniaco surgió de la fábrica, se procedió a la clausura temporal de la planta hasta que el personal responsable presente la documentación necesaria para seguir operando, ya que maneja sustancias peligrosas.

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aov/cr