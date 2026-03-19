Juchitán, Oax. – La Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec (UGRIT), finalmente anunció que siempre sí realizará la edición 52 de la Expo Feria Ganadera Juchitán 2026, del 24 al 30 de este mes.

Durante la primera semana de este marzo, el representante de la UGRIT, Isael Santiago, había anunciado la suspensión de ese evento debido al clima de violencia que azota al municipio juchiteco y porque el presidente de los ganaderos, Jorge López Guerra, está en la cárcel.

Sin embargo, en la mañana de este jueves, Isael Santiago reveló que, tras el anuncio de la suspensión de la Expo, mandos de la Secretaría de Marina se entrevistaron con la directiva de los ganaderos y ofrecieron todas las medidas de seguridad para su realización.

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Hablamos con todos los presidentes de los consejos municipales de la UGRIT, y la mayoría aceptó realizar la fiesta con expositores de ganado, conferencias, venta de vehículos y de equipos necesarios en las actividades agropecuarias.

El dirigente de la UGRIT, Jorge López Guerra, fue detenido en la madrugada del 22 de abril del año pasado, por presunto homicidio y su defensa está a cargo de un equipo jurídico contratado por los ganaderos istmeños.

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Pérdidas por gusano barrenador

La edición 52 de la Expo Feria Juchitán 2026 se realizará en el contexto de pérdidas económicas que enfrentan unos siete mil ganaderos del Istmo de Tehuantepec, la región que aglutina unas 700 mil 500 cabezas de bovino.

Desde principios de año, la UGRIT contrató los servicios de 200 médicos veterinarios que ayudaron a atender al ganado infectado, sin embargo, dijo el representante actual de los ganaderos, para erradicar ese mal, se van a necesitar dos años más de trabajo.

Por ahora, debido a que no hay venta del ganado al norte del país, el precio del bovino cayó 35 por ciento y los ganones son los “coyotes” que están imponiendo los precios, aunque la población que consume la carne paga igual o más por el kilogramo, añadió.

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