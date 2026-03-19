La Paz.- Quien se desempeñaba como comandante operativo de Seguridad Pública de Los Cabos, Edilberto “N”, fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa, al considerarlo probable responsable del delito de feminicidio agravado en contra de una agente de policía de aquella localidad.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó que un juez de control dictó la medida tras valorar los datos de prueba que aportó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio, con los que —indicó— “se acreditó la probable responsabilidad de Edilberto “N”.

Durante la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal de Los Cabos, el Ministerio Público expuso los elementos recabados tras los hechos ocurridos el pasado 11 de marzo.

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La víctima, identificada como Citlali “N”, de 24 años, se desempeñaba como agente de la policía municipal y falleció a consecuencia de lesiones por proyectil de arma de fuego, luego de ser trasladada a servicios de emergencia.

Las indagatorias -refirió- permitieron establecer la posible participación del imputado, quien también fungía como mando policial al momento de los hechos.

Cambio en la línea inicial

Cabe mencionar que la Procuraduría inicialmente había informado que podría tratarse de un accidente cuando el agente manipulaba su arma de cargo; sin embargo, adelantó que la investigación se realizaría bajo el protocolo de perspectiva de género.

Con el avance de la investigación -según refirió hoy la institución- se presentaron “datos contundentes” que acreditan la probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado de quien fuera comandante operativo de la corporación de seguridad pública municipal.

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El juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva y el ex mando policial permanecerá en el centro penitenciario en tanto se desarrolla el proceso.

La PGJE sostuvo que mantiene el compromiso de cero tolerancia ante la violencia contra mujeres, para que “ningún agresor, sin importar su cargo o función, sea ajeno a la aplicación de la aplicación de la justicia”.

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