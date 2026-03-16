El cuerpo sin vida de una mujer identificada como Rosmery, quien fue hallado dentro de su vivienda en la cabecera municipal de Pijijiapan, informó la Fiscalía General de Justicia.

La Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 más 1, señaló que con el hallazgo suman ya " 10 feminicidios en lo que va del año";

Rosmery no es sólo un número, es una vida arrebatada, una familia rota y un recordatorio de la vulnerabilidad en la que se halla ese sector en Chiapas, alertó.

Lee también Jornada violenta en Guanajuato; ataques armados dejan al menos 13 muertos

La Fiscalía General, señaló que abrió una carpeta de investigación con protocolo de feminicidio por el caso Rosmery.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa realizan las indagatorias para esclarecer el hecho y establecer l las responsabilidades que correspondan, sostuvo.

Colectiva 50+1 demanda investigación

La Colectiva advirtió que nuevamente, el horror de la violencia machista lacera; en Chiapas la cuenta de víctimas no se detiene y la realidad golpea a las mujeres con "una crueldad sistemática.

Lee también Denuncian uso de delfines como carnada para tiburón en Tamaulipas; ambientalistas exigen cárcel para responsables

Es aún más alarmante, agregó, que precisamente en marzo, el mes en que se conmemora la lucha por los derechos de las mujeres, se lamenten muertes que pudieron ser evitadas.

Demandó a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, exhaustiva y bajo los más estrictos protocolos de género.

El feminicidio de Rosmery, subrayó la organización defensora, no puede quedar impune y exigió que se identifique al responsable y se le aplique la pena máxima contemplada en el código penal de Chiapas, que son 100 años de prisión.

Lee también Encuentran el cuerpo de una mujer en terreno baldío en Saltillo, Coahuila; no ha sido identificada

Urge, asimismo, puntualizó, la revisión de la alerta de violencia de género, porque es imperativo que esa medida se amplíe a más municipios con prioridad en las zonas donde los índices de violencia feminicida están aumentando drásticamente. El cuerpo sin vida de una mujer identificada como Rosmery, quien fue hallado dentro de su vivienda en la cabecera municipal de Pijijiapan, informó la Fiscalía General de Justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL