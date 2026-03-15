Jesús Elías Ibarra, presidente de Conibio Global está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para detener a quienes están utilizando delfines como carnada para atrapar tiburones en Playa Bagdad de Matamoros, Tamaulipas.

"No voy a parar hasta refundir en la cárcel, aunque sea a un pescador que utilice los delfines como carnada de tiburón. Son cientos de delfines asesinados en los últimos 5 años en esta playa. El que avisa, no traiciona", dijo el ambientalista.

Lo anterior luego de que localizaron un delfín nariz de botella en el kilómetro 5 al norte de Playa Bagdad, víctima de la captura ilegal de mamíferos marinos.

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"El ejemplar se encuentra amarrado de la cola a un ancla, un método utilizado por algunos pescadores para mantener el cuerpo en profundidad y utilizar su carne como carnada en la pesca de tiburón", dijo Ibarra.

Comentó que la pesca de tiburón es una actividad legal; sin embargo, la captura, matanza o utilización de delfines como carnada constituye un delito ambiental.

"Este modus operandi consiste en anclar varios delfines, permitiendo a los pescadores utilizar su carne durante varios días. La población local de delfines en la región es pequeña, por lo que este tipo de actos representa una amenaza grave para la conservación de los mamíferos marinos".

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El presidente de Conibio Global calificó como lamentable estos hechos después de años de denuncias, lo que evidencia la necesidad de mayor vigilancia y acciones contundentes para detener esta práctica ilegal.

Jesús Elías Ibarra destacó que la ProcuradurÍa Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), acudió al lugar donde se encontró el delfin para investigar estos hechos.

"Aunque durante años se ha denunciado esta situación, es la primera vez que un caso es constatado directamente por una autoridad federal, lo que permite iniciar un procedimiento legal por la captura y utilización ilegal de mamíferos marinos".

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Resaltó que desde CONIBIO Global han señalado esta problemática en múltiples ocasiones y que lamentablemente, este hallazgo confirma que la práctica continúa ocurriendo en Playa Bagdad.

"Este hecho, aunque triste y preocupante, marca un precedente importante, ya que compromete a las autoridades federales a fortalecer la vigilancia y supervisión de estas actividades pesqueras en la costa de Matamoros.

Desde CONIBIO Global continuaremos documentando, denunciando y trabajando por la protección de los mamíferos marinos del Golfo de México", concluyó.

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