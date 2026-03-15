Las fuerzas federales en operativos efectuados en puntos distintos del estado, aseguraron cientos de cartuchos de diversos calibres, chalecos tácticos, cuatro fusiles automáticos, dieciséis cargadores abastecidos y una camioneta de lujo.

En el poblado de Copala, del municipio sureño de Concordia, el personal militar en labores de reconocimiento terrestre, localizaron abandonada una mochila, al verificar sui contenido, encontraron mil 976 cartuchos útiles de diversos calibres y un chaleco táctico con una placa balística.

Se presume que los cartuchos y el chaleco táctico, son usados por los grupos delictivos que operaran en esa zona, por lo que la mochila con el contenido, fueron entregados a la Fiscalía General de la República para que investigue la procedencia de las balas y el equipo táctico.

Lee también Ataques armados en Culiacán y Mazatlán dejan dos muertos; dos mujeres resultan heridas en hechos distintos

En la comunidad de Chinobampo, en el municipio norteño del Fuerte, elementos navales, aseguraron una camioneta, en la que encontraron cuatro armas automáticas, dieciséis cargadores abastecidos, municiones de diferentes cartuchos.

También, se encontró en la unidad, chalecos tácticos y diversos instrumentos por lo que todo lo encontrado en esa unidad, fue turnada a la agencia del ministerios públicos federales, para que se investigue la procedencia y la identidad del dueño de la unidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL