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El en estado de descomposición fue encontrado este domingo en un terreno baldío de la colonia Vista Hermosa del municipio de , Coahuila, según información de la fiscalía de Coahuila.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la fiscalía estatal tomaron conocimiento del cuerpo de la mujer, quien no ha sido identificada.

Según el reporte de la fiscalía, el cuerpo presentaba huellas de carroñerismo. El área fue acordonada para realizar las diligencias en el lugar

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El cuerpo fue enviado el Servicio Médico Forense, donde un grupo multidisciplinario de servicios periciales realizarán la necropsia de ley, aplicando los protocolos establecidos para estos hechos.

La fiscalía informó que ofrecerá más detalles una vez que exista más información.

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pjm/LL

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