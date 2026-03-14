Culiacán. - Activistas de búsqueda localizaron el cuerpo de una persona del sexo masculino en visible avanzado de descomposición, cerca de la comunidad de Agua Blanca, en la sindicatura de Imala, por lo que notificaron del hallazgo a la Fiscalía General del Estado.

Las activistas del colectivo “Madres en la Lucha por tu Regreso a Casa” que durante esta semana han realizado varias exploraciones en esa zona, con hallazgos de restos humanos, por lo que continúan con sus actividades.

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En sus nuevos recorridos, las rastreadoras encontraron en un predio de terracería, cerca de la comunidad de Agua Blanca, el cuerpo de una persona del sexo masculino, en visible proceso de descomposición, por lo que esperan que con trabajos de genética forense se pueda identificar a la víctima.

Según los datos aportados, las activistas de búsqueda encontraron en esa zona un escapulario y una imagen de Jesucristo, por lo que con estos objetos rescatados esperan que sirvan de base para poder establecer la posible identidad de la víctima.

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afcl