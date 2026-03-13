Nogales, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fue localizada sana y salva la adolescente Lesly Viridiana Aguirre Parra, de 15 años de edad, quien contaba con reporte de Alerta Amber.

Por la desaparición de la adolescente que contaba con denuncia por persona desaparecida y/o extraviada registrada el pasado 6 de marzo de 2026 en Nogales, Sonora, se realizaron varias protestas.

Derivado de actos de investigación y acciones de colaboración interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la adolescente se presentó de manera voluntaria en las instalaciones de la Fiscalía Regional en Uruapan, Michoacán, manifestando que no fue víctima de ningún delito.

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La menor refirió que se trasladó a dicha ciudad en compañía de un adulto conocido.

Actualmente se encuentra bajo resguardo de las autoridades correspondientes y será entregada a su padre, quien se encuentra en esa misma ciudad, una vez concluidas las diligencias ministeriales.

La Fiscalía de Sonora comunicó que continuará con los procedimientos correspondientes para el cierre de la investigación.

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