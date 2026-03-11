Cuernavaca. - Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), en el municipio de Coatetelco, fue localizada este mediodía con vida por elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas. La estudiante de 17 años fue reportada como extraviada el lunes pasado, y hacia el mediodía era llevada a la Fiscalía General del Estado para su certificación médica.

Su localización, informaron fuentes cercanas a la búsqueda, se realizó con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fuerzas castrenses. Extraoficialmente trascendió que la joven se encontraba en compañía de su pareja sentimental.

La alumna fue vista por última vez el lunes 9 de marzo en el municipio de Xochitepec, Pueblo Mágico, distante 15 kilómetros al sur de Cuernavaca.

Su desaparición encendió la alerta policial porque en un lapso de 20 días han sido reportada la desaparición de cuatro estudiantes, dos de ellas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Kimberly y Karol, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida. Una tercera alumna universitaria Alondra María decidió separarse de su familia, de forma voluntaria.

