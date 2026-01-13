Más Información

Un menor de un año y 10 meses falleció en Saltillo, Coahuila, debido a un cuadro severo de asfixia al ingerir alimentos en su domicilio, confirmaron autoridades de la Fiscalía de Coahuila.

Los resultados de la necropsia revelaron que la causa de muerte fue una anoxia cerebral derivada de broncoaspiración, producto del atragantamiento con un pedazo de comida.

Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde. Los familiares ingresaron al menor al área de urgencias de la Cruz Roja, sin embargo, pese a los esfuerzos de reanimación y de liberación de vías respiratorias a través de una entubación endotraqueteal, el personal médico no logró reanimar al menor.

Según las autoridades, la familia señaló que Francisco Leonardo de un año y 10 meses se había ahogado con un pedazo de hamburguesa mientras se encontraba en la sala, jugando, y cayó al suelo.

La familia trasladó al menor a la Cruz Roja para la atención médica de urgencias, donde desafortunadamente se confirmó el fallecimiento.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Coahuila acudió a llevar a cabo las diligencias correspondientes.

