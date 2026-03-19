Morelia, Michoacán. - Tras 7 meses prófugo de la justicia del estado de California, en los Estados Unidos, Jonnathan Corona, fue detenido por personal de la Fiscalía de Michoacán, en el municipio de Tarímbaro, en un operativo en el que la FGE también rescató a su hijo, el cual tenía secuestrado, de acuerdo a las autoridades norteamericanas.

La captura del agresor y el rescate de la víctima se realizó en el marco de las acciones de cooperación internacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La localización del imputado se realizó en el municipio de Tarímbaro, donde se mantenía oculto para evadir la acción de la justicia estadounidense, luego de violar la orden de un juez, de no salir o sacar a su hijo, un menor de 6 años de edad, de la zona de Big Bear.

Derivado de labores de inteligencia y seguimiento, el personal de la FGE, logró ubicar su paradero y ejecutar su detención.

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En esta acción conjunta, también participó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (United States Marshals Service), mediante la División de Operaciones de Investigación de la Oficina de Enlace en México, con sede en la Embajada de los Estados Unidos en México, como parte de los mecanismos de colaboración bilateral en materia de procuración de justicia.

Durante el operativo, el niño fue localizado y resguardado por las autoridades, garantizando su integridad. Posteriormente será entregado a las instancias correspondientes para dar continuidad a los protocolos legales y de protección aplicables.

Tras su aseguramiento, Jonathan fue puesto a disposición de la autoridad competente, a efecto de continuar con los procedimientos legales correspondientes y definir su situación jurídica.

Asimismo, se llevarán a cabo los trámites conducentes para su entrega a las autoridades que lo requieren en los Estados Unidos.

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