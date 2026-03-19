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LA PAZ, BCS., 19 de marzo. - El Congreso de Baja California Sur analiza una iniciativa de reforma al Código Penal estatal que plantea endurecer las penas para diversos delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos.
La propuesta fue presentada durante en sesión este jueves por la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (Morena), quien sostuvo que busca actualizar el marco jurídico estatal a fin de responder con mayor firmeza ante conductas que afectan la administración pública y la confianza ciudadana en las instituciones.
Se trata –enfatizó en su lectura– “de fortalecer el combate a la corrupción” con sanciones más severas.
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Delitos contemplados
Entre los ilícitos que contempla la iniciativa para el incremento de penas se encuentran operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio ilícito del servicio público, cohecho, peculado, ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito.
Precisó que las penas deben ser proporcionales al daño causado, además de generar un efecto inhibidor frente a prácticas de corrupción.
El proyecto también plantea fortalecer principios como la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en el servicio público.
La iniciativa fue turnada a comisiones correspondientes, donde se analizará su viabilidad jurídica, alcances y posibles ajustes antes de ser sometida a votación en el pleno.
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