La Paz.— En Los Cabos, 13 estudiantes de secundaria lograron clasificar al Campeonato Mundial de Robótica VEX 2026, una de las competencias escolares de ingeniería y tecnología más importantes a nivel internacional.

Los jóvenes integran dos equipos de los seis que representarán a México en el torneo que se realizará del 27 de abril al 1 de mayo en St. Louis, Missouri, en Estados Unidos, luego de obtener su pase en el campeonato nacional celebrado en febrero pasado en Morelia, Michoacán.

Padres de familia explicaron que los equipos pasaron por un proceso clasificatorio que incluyó torneos realizados durante el último año en Playa del Carmen, Quintana Roo; Toluca, Estado de México, y Morelia.

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De la ruta nacional al mundial

El camino hacia el campeonato internacional comenzó con una serie de competencias a nivel nacional en las que los estudiantes sudcalifornianos, alumnos del Colegio Delmar, en Los Cabos, fueron avanzando de etapa, explicó Paula Díaz a EL UNIVERSAL.

Primero participaron en un torneo realizado en Playa del Carmen, posteriormente en Toluca, y finalmente en Morelia, donde lograron posicionarse entre los equipos que obtuvieron el pase al mundial. Para varios de ellos esta será la segunda vez que participan en una competencia internacional, luego de haber asistido el año pasado a un evento similar en Dallas, Estados Unidos.

La competencia es parte del programa VEX Robotics, considerado uno de los sistemas de robótica educativa más extendidos en el mundo, que busca fomentar habilidades en los estudiantes, como cuestionar, experimentar, jugar y explorar, además de desarrollar su potencial para comunicarse, colaborar en equipo y gestión del tiempo.

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En el trayecto aprenden roles, resolución de problemas, mecánica, entre otras habilidades. En los torneos los estudiantes deben diseñar, construir y programar sus propios robots desde cero, a fin de resolver desafíos técnicos que cambian cada temporada.

El profesor Sócrates Gallardo, docente de la materia Habilidades Digitales, destacó el logro de los estudiantes que representarán a México en esta competencia internacional, al remarcar que los adolescentes, de entre 12 y 16 años, saben de programación, mecánica, modelación en 3D y, sobre todo, de trabajo en equipo.

“Los distingue el hecho de ser perseverantes, no se dieron por vencidos, entrenaron mucho —dos o tres horas los sábados— sacrificaron tiempo de juegos, de fiestas. Y aun en las competencias previas, cuando se les presenta un desafío, han logrado salir adelante. Ellos están adquiriendo habilidades complejas a través de su acercamiento a la tecnología”.

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Añadió que además del desempeño en el campo de competencia, los equipos también son evaluados en documentación de ingeniería, programación, estrategia, liderazgo y trabajo colaborativo.

Talento joven, más allá del turismo

Sofía Agúndez Díaz, otra de las alumnas integrantes de los equipos ganadores, a sus 14 años tiene claro que esta competencia es mucho más que lograr un pódium.

Espera que su participación muestre que Baja California Sur no sólo es un destino turístico, sino que se forman jóvenes interesados en la ciencia, tecnología e ingeniería.

Los jóvenes integran dos de los seis equipos que lograron clasificar en el mundial. Foto: Especial

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“Muchos creen que como adolescentes sólo jugamos videojuegos. Nosotros hemos dado mucho tiempo a esto fuera de la escuela, nos hemos esforzado mucho para llegar hasta el mundial. Queremos que el mundo sepa que Baja California Sur es más que turismo, más que Los Cabos, que aquí hay talento”, sostiene.

En estos meses de entrenamiento y competencias nacionales, los adolescentes han conocido el funcionamiento y mejoramiento de sus robots, un proceso que implica ajustes constantes en el diseño, programación y la estrategia de la competencia, y ante esto, ellos mismos coinciden en sentirse orgullosos de sus logros.

Angela Guerrero Díaz, de 14 años, relató que cuando ingresó al programa no tenía conocimientos previos de robótica. “Empecé sin saber absolutamente nada. Poco a poco fuimos construyendo conocimiento, y la experiencia se va armando pieza por pieza”, explica.

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Para ella, clasificar al mundial representa el resultado de meses de trabajo. “Me llené de emoción porque me he esforzado mucho para llegar aquí. Como equipo nos vamos ayudando y aprendiendo juntos”, comenta.

Esta experiencia ha acercado a los estudiantes a distintas áreas de la ingeniería y la tecnología.

Gabriel Vázquez Hernández, de 16 años, explica que durante el proceso han aprendido tanto sobre la parte mecánica de los robots como sobre la organización del trabajo en equipo, y les ha motivado incluso para pensar en sus profesiones posibles.

“Aprendemos a resolver problemas, a dividir roles y a trabajar juntos. Todo esto podría llevarnos a estudiar ingeniería en el futuro”, menciona Gabriel Vázquez.

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El reto ahora: poder viajar al mundial

Tras conseguir su pase a la competencia internacional, los estudiantes se preparan ahora para viajar a Estados Unidos, donde permanecerán aproximadamente una semana participando en las distintas etapas del campeonato.

No obstante, para lograr asistir al mundial deben cubrir inscripción, vuelos, hospedaje y logística, que en promedio ascienden a unos 2 mil dólares por estudiante.

Por ello sus familias han comenzado a organizar actividades para recaudar fondos que permitan a los equipos viajar y competir.

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Mario Agúndez, uno de los padres que coordina las actividades, menciona que ven un futuro prometedor en estos adolescentes y por ello esperan lograr que lleguen a la competencia internacional.

“Como padres de familia debemos invertir bastante, el material es costoso e implica mucho sacrificio para nosotros, pero lo hacemos porque se han esmerado. Estamos unidos haciendo ventas, rifas [y] pidiendo a la comunidad patrocinios, y a empresas que se quieran sumar a apoyarlos porque vemos un futuro prometedor en estos jóvenes”, finaliza.