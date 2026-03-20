LA PAZ, BCS., 20 de marzo. —Un hombre fue asesinado y otro más resultó herido por disparos de arma de fuego en la localidad de Guerrero Negro, en la región norte de Baja California Sur.

Según los reportes, se trató de un ataque directo que alertó a vecinos de esta comunidad del municipio de Mulegé, quienes dieron aviso a las autoridades.

Al arribar al sitio, en las calles Sergio Noyola y Pablo L. Martínez, elementos de seguridad localizaron a un hombre sin vida, con lesiones por impacto de arma de fuego.

Fue identificado por un familiar; tenía 36 años de edad y era originario de Guerrero Negro.

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En tanto, autoridades de la Procuraduría de Justicia del estado informaron que un segundo hombre lesionado por proyectil de arma de fuego, llegó por sus propios medios a un hospital de la comunidad, donde recibe atención médica.

Personal de Servicios Periciales y agentes de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio Doloso acudieron al lugar para las indagatorias.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Un operativo de búsqueda se mantiene este viernes, así como la recolección de testimonios, para esclarecer los hechos y dar con los responsables, dijo la autoridad.

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Violencia en la zona norte

La zona norte de Baja California Sur ha registrado en los últimos meses un incremento en homicidios, atribuido por autoridades a confrontaciones entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico.

Ante este escenario, se ha reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, incluso con apoyo militar, y se han reportado acciones como el desmantelamiento de antenas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales para sus comunicaciones, especialmente en el municipio de Mulegé y Comondú.

Pese a ello, los hechos violentos persisten en esta región, considerada estratégica para la economía estatal, donde se ubica la salinera más grande del mundo, así como una de las zonas pesqueras más relevantes de la entidad, con producción y comercialización a nivel internacional.

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