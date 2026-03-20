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LA PAZ, BCS., 20 de marzo. — Cerca de fueron aseguradas durante un cateo realizado en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde además fue detenido un hombre identificado como presunto narcomenudista.

El operativo se realizó en un domicilio ubicado en la , tras un reporte realizado de manera anónima, confirmaron autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).

En el despliegue, agentes de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) localizaron 45 bolsas con vegetal verde y seco con características de marihuana, equivalente a cerca de 2 mil dosis.

También hallaron 77 envoltorios con sustancia de la droga conocida como crystal, equivalentes a aproximadamente 925 dosis.

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En el sitio detuvieron a Jhonatan “N”, alias “El Yona”, de 38 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Le aseguraron además un teléfono celular, una báscula, seis libretas y dinero en efectivo, presuntamente vinculados con actividades de narcomenudeo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina y agentes de la PGJE. El caso será investigado por la Unidad Especializada en el Delito de Comercio de Narcóticos.

Autoridades confirmaron que están reforzando los operativos de localización e intervención de y responsables de actividades ilícitas en la región.

Y es BCS no está exenta del alza de homicidios y confrontaciones entre grupos delictivos, situación atribuida -según refirió el gobernador, Víctor Castro Cosío- a la venta y trasiego de droga.

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dmrr/cr

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