Dzibilchaltún, Yucatán. - Visitantes que llegaron a la zona arqueológica de Dzibilchaltún para presenciar el equinoccio de primavera en este lugar, se quedaron con las ganas de presenciar el espectáculo debido al cielo nublado.

Las condiciones climáticas bloquearon la visibilidad del amanecer, incluso se registró una ligera llovizna la madrugada de este viernes.

Los turistas que llegaron al sitio, externaron su frustración por no observar el fenómeno, incluso el número de visitantes fue menor que en años anteriores.

Cielo nublado impide presenciar equinoccio de primavera en zona arqueológica de Dzibilchaltún, Yucatán; registran ligera llovizna. Foto: Especial.

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Asimismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que mañana sábado habrá otra oportunidad para observar el fenómeno, si las condiciones climáticas lo permiten.

El INAH precisó que el acceso a la zona arqueológica iniciará a las 4:30 horas y el equinoccio se espera alrededor de las 6:00 horas, cuando el sol cruce el eje del Templo de las Siete Muñecas.

Tras la observación del paso del astro, el público podrá reingresar a la zona arqueológica a las 8:00 horas cuando se abran las demás áreas del sitio con un costo de 105 pesos.

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