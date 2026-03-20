Más Información
Reformas de Sheinbaum serán prioridad a discutir en nuevo periodo de sesiones, asegura Monreal; pensiones doradas y Plan B, en la lista
Trudeau pide a México mantenerse firme frente EU ante la revisión del T-MEC; modernizar, no renegociar, señala
Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte
VIDEO Cuba entrega fusil de combate a Silvio Rodríguez; el trovador pidió un arma para defender a su país si EU ataca
Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial
Dzibilchaltún, Yucatán. - Visitantes que llegaron a la zona arqueológica de Dzibilchaltún para presenciar el equinoccio de primavera en este lugar, se quedaron con las ganas de presenciar el espectáculo debido al cielo nublado.
Las condiciones climáticas bloquearon la visibilidad del amanecer, incluso se registró una ligera llovizna la madrugada de este viernes.
Los turistas que llegaron al sitio, externaron su frustración por no observar el fenómeno, incluso el número de visitantes fue menor que en años anteriores.
Lee también Caen 3 personas ligadas a la clonación de tarjetas bancarias en Morelos; aseguran 53 tarjetas de crédito y débito
Asimismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que mañana sábado habrá otra oportunidad para observar el fenómeno, si las condiciones climáticas lo permiten.
El INAH precisó que el acceso a la zona arqueológica iniciará a las 4:30 horas y el equinoccio se espera alrededor de las 6:00 horas, cuando el sol cruce el eje del Templo de las Siete Muñecas.
Tras la observación del paso del astro, el público podrá reingresar a la zona arqueológica a las 8:00 horas cuando se abran las demás áreas del sitio con un costo de 105 pesos.
Lee también Dan prisión preventiva a presunto responsable del asesinato de su propio padre en Ahome, Sinaloa; intentaba limpiar la escena
Alertan por bloqueos de la CNTE en inmediaciones de inmuebles de Paseo de la Reforma; SSC recomienda tomar precauciones
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]