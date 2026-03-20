Cuernavaca, Mor. - El Gobierno de Morelos, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), activó este viernes el operativo “Héroes Paisanos 2026” para custodiar el ingreso de ocho mil connacionales que arribarán a la entidad durante el periodo vacacional de Semana Santa.

La gobernadora Margarita González Saravia calificó a la comunidad migrante como una “prioridad de Estado”, y destacó que la economía local depende de un flujo anual de remesas superior a los 20 mil 988 millones de pesos.

El despliegue, que permanecerá vigente hasta el 18 de abril, involucra a fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales en los principales accesos carreteros para prevenir extorsiones y garantizar un tránsito digno a los 350 mil morelenses que radican principalmente en Estados Unidos y Canadá.

Durante el arranque en Cuernavaca, la Dirección General de Migrantes informó que, además de la seguridad vial, se mantiene el programa de repatriación de cuerpos y de reunificación familiar “Uniendo Corazones”, mientras que el Servicio Nacional de Empleo supervisa las condiciones de los jornaleros agrícolas temporales en el extranjero.

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Instituto de Migración y Morelos activan operativo “Héroes Paisanos 2026”; custodian ingreso de 8mil connacionales esta Semana Santa. Foto: Especial.

El operativo busca blindar el patrimonio de los connacionales frente a la inseguridad y asegurar que el impacto financiero de las divisas llegue de forma íntegra a los hogares de las regiones sur, oriente y metropolitana del estado.

La mandataria informó que cerca de 350 mil morelenses radican en estados como Texas, Nueva York, Minneapolis y Chicago, en Estados Unidos, así como en Canadá, a quienes expresó su reconocimiento y respaldo.

Sergio Alberto Martínez Caustera Arroyo, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Morelos, destacó que este operativo refrenda el compromiso con las y los mexicanos que han buscado oportunidades fuera del país.

Más adelante Verónica Giles Chávez, titular de la Dirección General de Migrantes del Gobierno de Morelos, presentó avances de la dependencia, entre ellos la repatriación de 23 personas fallecidas y tres por enfermedad, así como la realización de trámites de identidad, registro civil, apostilla, doble nacionalidad y el programa de reunificación familiar “Uniendo Corazones”.

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