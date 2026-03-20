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San Francisco de Campeche. - De acuerdo al abogado de las dos mujeres detenidas por la marcha 8 M Edwin Trejo, ambas están y detenidas en el penal de Koben y son contradictorias las versiones sobre los hechos.

Se dice que ambas féminas, , corrían y mientras lo hacían, se cambiaron de ropa y la metieron en una mochila.

El abogado asegura que las versiones tanto de las mujeres policías supuestamente agredidas, como lo dicho en la FGECAM, es diferente por lo que los expedientes dejan ver inconsistencias sobre las querellas y como se narran los hechos.

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Abogado dice que hay contradicciones en versiones sobre hechos de las mujeres detenidas en la marcha del 8M en Campeche Foto: Captura de pantalla
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Trejo asegura que nunca hubo fragancia por lo que el sustento de la denuncia no existe.

El abogado defensor de las dos detenidas considera que deberían ser por falta de elementos.

Además, señaló que las detenidas están embarazadas.

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dmrr/cr

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