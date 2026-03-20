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Mérida.- El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, recibió este viernes la .

En la pirámide de Chichén Itzá, fue presentado el trofeo, que el gobierno de Yucatán consideró una “imagen poderosa: la copa y la pirámide, un puente vivo entre la historia ancestral y la identidad contemporánea de México”, se informó en un comunicado.

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En el evento estuvieron presentes los exfutbolistas Hugo Sánchez y el español Fernando Llorente, leyenda de FIFA y campeón mundial con la selección de España en 2010, además de autoridades destacadas.

Durante el evento, el gobernador Díaz Mena aseguró que “Yucatán está listo para recibir al mundo”.

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afcl

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