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Mérida.- El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, recibió este viernes la Copa del Mundo FIFA.
En la pirámide de Chichén Itzá, fue presentado el trofeo, que el gobierno de Yucatán consideró una “imagen poderosa: la copa y la pirámide, un puente vivo entre la historia ancestral y la identidad contemporánea de México”, se informó en un comunicado.
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En el evento estuvieron presentes los exfutbolistas Hugo Sánchez y el español Fernando Llorente, leyenda de FIFA y campeón mundial con la selección de España en 2010, además de autoridades destacadas.
Durante el evento, el gobernador Díaz Mena aseguró que “Yucatán está listo para recibir al mundo”.
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afcl
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