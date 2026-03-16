En vísperas de la justa mundialista de este verano que inicia en Nuevo León con los partidos del repechaje el 26 y 31 de marzo, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú presentaron a los nuevos 10 integrantes de la cuarta alineación de “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

En el Estadio de los Rayados, Samuel García y Mariana Rodríguez dieron la bienvenida a los representantes de FRISA, Trayecto, Impulsora, Tortas Bernal, Club de Futbol Monterrey, Fundación DEACERO, Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (CAPROBI), Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Forza Transportation y LEGO que se suman a esta iniciativa.

Tras agradecer la respuesta y participación del sector privado, el Gobernador del Estado manifestó que Nuevo León es grande y fuerte gracias a su industria y a su gente.

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“Por eso creíamos indispensable que rumbo al Mundial el gobierno tenía que hacer un llamado a toda la iniciativa privada y decirles, ayúdenos a sacar nuestra mejor versión. Y como sabemos que todos los empresarios tienen esa cultura del altruismo y que la mayoría de las empresas tienen sus fundaciones y sus áreas sociales, pues la verdad es que no fue difícil”, expresó.

“Durante cuatro semanas ya tenemos una alineación de 41 empresas incluidas algunas Cámaras y no dudo que se van a seguir sumando más. Y esto al final del día es un símbolo de nuestro Gobierno que queramos dejar muy en claro. El nuevo Nuevo León es y será con la IP. Aquí no creemos en esa narrativa de separar el poder político del separar el poder económico. Nuevo León y su modelo han sido y será juntos. IP y gobierno trabajando".

“Nuevo León está poniendo el ejemplo. Vamos a ser la mejor sede sin ninguna duda. No tengo ninguna duda de que vamos a dar la sorpresa en 90 días que llegue el Mundial. Pero siempre he dicho que el mundial pues es finito, dura dos meses. Esto que vamos a dejar de agosto en delante, ninguna sede y ninguna ciudad que vaya a ser mundialista lo están haciendo. Ninguna sede está llamando a la IP a sumarse. Ninguna sede está hablando a las Cámaras a decirles, ayúdenos con sus afiliados, y por supuesto ninguna sede está uniendo a sus equipos como Rayados, como Tigres, porque aquí ya hay una altura de miras que limpia y forja toda posible división, que es Nuevo León”, agregó.

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Por su parte, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez señaló que Nuevo León siempre mira hacia arriba y en el trabajo del Gobierno para mejorar la calidad de vida e infraestructura se suma el compromiso de la iniciativa privada.

“Gracias a ese compromiso, Ponte Nuevo ya se está viendo en nuestras calles, en los murales que se están llenando de color y de vida en los espacios públicos, en las jornadas de limpieza, en la recuperación de fachadas, en los árboles que se están plantando en distintos puntos del estado y que estamos a punto de llegar al millón de árboles y en muchas otras acciones que ya están mejorando el entorno de nuestras comunidades. Todo esto ha sido posible gracias a un equipo que no ha dejado de crecer cada semana”, expresó.

“Estoy segura de que cuando llegue el Mundial y el mundo entero visite nuestro estado, lo que encontrará no será una sede más, encontrará en nosotros un Estado que decidió trabajar unido, empresas que entendieron que el verdadero triunfo es construir algo que permanezca y una comunidad que se puso nueva para poner al 100 lo que es suyo. Este partido se gana cuando jugamos juntos.

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Por eso quiero cerrar con una invitación. A las empresas que todavía no se han sumado, todavía están a tiempo. Este equipo sigue creciendo y en Nuevo León siempre hay espacio para quienes decidan actuar con la misma grandeza que siempre nos da a nuestro Estado”.

En representación de la iniciativa privada, la Gerente de Fundación DEACERO, Alicia Núñez Carreón dijo que con el trabajo coordinado entre Gobierno, sector privado y la ciudadanía se forja el progreso social de Nuevo León.

“Ponte Nuevo, Ponte Mundial” se propone acelerar y ampliar beneficios y mejoras para el Estado, mediante la implementación y participación de actores claves. La iniciativa busca unir fuerzas para proyectar al Estado como un referente global, articulando lo público-privado, a fin de impulsar su transformación a través de ejes: Mejora Urbana, Mejora Económica y Mejora Social.

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El 23 de febrero se llevó a cabo en Palacio de Gobierno el arranque oficial de la iniciativa con la asistencia de más de 250 empresas de Nuevo León. En el evento participaron Héctor García, alcalde de Guadalupe; José Luis Garza, diputado local; Betsabé Rocha Nieto, Secretaria de Economía de Nuevo León; Daniel Acosta Fregoso, Secretario de Participación Ciudadana; Marco González, Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario; y Alejandro Hütt, Host City Manager y representante de FWC 26 MTY en el Comité Coordinador FIFA 2026.

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