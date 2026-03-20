El intento de secuestro a personal diplomático toma de rehenes en un avión, detección y manejo de artefactos explosivos, evacuaciones aeromédicas y robo de equipaje y material deportivo a alguna selección nacional de futbol, son algunos de los escenarios que el Ejército simula para entrar en acción y poner en práctica su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se inaugurará en nuestro país dentro de 83 días.

En la 37 zona militar, en Santa Lucía, la Defensa Nacional afina los detalles en el ejercicio militar de aplicación Ollamani, ya que de cara al mundial de la FIFA no hay espacio para la improvisación, cada detalle y protocolo del Plan Kukulkán debe ejecutarse con precisión para garantizar la seguridad de espacios, atletas y visitantes durante el evento deportivo.

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Con los ojos del mundo puestos sobre México, una de las tres sedes del Mundial junto con Canadá y Estados Unidos, elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional materializaron 10 escenarios de los 16 que tienen programados con los que buscan comprobar la capacidad operativa y evaluar el desempeño en un entorno controlado.

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“El ejercicio Ollamani tiene como propósito demostrar las capacidades interoperativas institucionales con vistas a proporcionar seguridad y protección a las actividades relacionadas con la Copa Mundial de futbol 2026”, dijo el General brigadier de Estado Mayor, Martín Sabina Reyes, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El despegue de una aeronave desde el Caribe que presentaba indicios ilícitos, que cambió su ruta sin motivo aparente y fue interceptada por naves T6 y F5, es una de las situaciones hipotéticas con la que se entrenan los uniformados.

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Para la capital del país, el Centro de Comando y Control conjunto, operado por la Fuerza de Tarea Conjunta Quetzalcóatl, transformará la información en inteligencia y será una pieza clave.

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En él se coordinará e integrará a todos los organismos encargados o que intervienen en la seguridad y protección civil con la finalidad de actuar de manera rápida y oportuna ante cualquier emergencia, además, a través del monitoreo de redes se podrán detectar amenazas.

La Defensa Nacional también está concentrada en acciones para inhibir la presencia de drones no autorizados cerca del Estadio Ciudad de México y actividades relacionadas con el Mundial en las que se puedan incluir presencia de explosivos y derrames de materiales peligrosos.

En las prácticas destacó la participación de las Fuerzas Especiales, el Batallón de Atención a Emergencias (BAE) del Ejército, de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea.

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“Convencidos estamos que la suma de todos estos esfuerzos permitirá fortalecer las capacidades interinstitucionales fomentando la comunicación, operación y coordinación para lograr cumplir la misión sin novedad. Esta misión es proporcionar la seguridad y protección de las actividades, espacios y personas que participen en la Copa Mundial de futbol 2026 en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales”, concluyó Sabina Reyes.

A poco menos de tres meses de que México sea por tercera vez sede de un Mundial, los operativos que resguardarán la seguridad están listos para recibir a los millones de turistas que ingresarán al país.

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