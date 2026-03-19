La embajada de Estados Unidos en México informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) capacitó a autoridades mexicanas en la detección y neutralización de drones usados por cárteles y organizaciones terroristas.

Mencionó que con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL en inglés), los expertos estadounidenses dieron está capacitación en instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, mencionó que estos artefactos son usados por el crimen para mover dinero, fentanilo y otras drogas mortales, por lo que se fortalecen comunidades.

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Recientemente, EL UNIVERSAL publicó que el uso de drones para el tráfico de drogas se expande en el mundo y representa un nuevo desafío para las fuerzas de seguridad ante esta práctica registrada principalmente en las fronteras entre países.

Gloria Chávez, jefa de Patrulla del Sector del Valle Río Grande, señaló en mayo del año pasado que se tiene la amenaza “muy seria” en la frontera de “drones peligrosos” de cárteles mexicanos que vigilan sus operaciones, por lo que se llevaba a cabo una inversión en tecnología para combatirlos.

Al destacar acciones de la política migratoria de la administración de Donald Trump, Chávez mencionó en una conferencia virtual que ha habido “una inversión significante” en la seguridad fronteriza y estrategias de tecnología, y reconoció que nuestro país ha sido “un compañero muy importante” en resguardar la frontera, porque la seguridad nacional no solamente es un beneficio para Estados Unidos, sino también para México.

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“La mayoría, 80% de mis oficiales están resguardando la frontera con patrullajes, porque también tenemos la amenaza de drones, estos drones utilizados por los cárteles están utilizados por las organizaciones criminales, cada día amenaza que están haciendo vigilancia en nuestras operaciones y esos dones son muy peligrosos para nosotros (...).

“Entonces sabemos perfectamente cómo están operando estos criminales aquí en esta zona, el sector del Río Grande”, expuso al reconocer también el trabajo del Ejército mexicano en el tema.

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Puntualizó que desde 2022 hasta la fecha se tienen casi 155 mil detecciones de drones en su zona fronteriza: “Es una amenaza muy seria para todos nosotros que trabajamos esta frontera”.

Añadió que incluso integrantes de la delincuencia han usado drones para cruzar drogas como cocaína y metanfetaminas, así como marihuana, a través del río y otras zonas a lo largo de la frontera suroeste.

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