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Culiacán, Sin., 19 de Marzo.- Los vecinos de la sindicatura de Costa Rica, Sinaloa, donde se registró el aéreo y terrestre ejecutado por las fuerzas federales, reportaron que durante las primeras horas de este jueves escucharon fuertes detonaciones de armas automáticas y el sobrevuelo de dos helicópteros artillados.

Tras el alboroto, los habitantes se enteraron del enfrentamiento entre marinos y un grupo armado. En dicho operativo que cubrió las zonas de dos sindicaturas de Culiacán, 11 civiles resultaron muertos, uno más fue detenido, una de las hijas de Ismael “” García fue retenida por varios minutos y se aseguraron vehículos y un arsenal.

En el hecho que tuvo lugar en la comunidad de Valle Escondido los vecinos divulgaron en redes sociales que todas las personas que resultaron muertas son residentes de este poblado que pertenece a la sindicatura de Costa Rica.

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En operativo aéreo y terrestre participaron elementos navales y de la Secretaría de Protección Ciudadana. Foto: Cortesía.
En operativo aéreo y terrestre participaron elementos navales y de la Secretaría de Protección Ciudadana. Foto: Cortesía.

Despliegue de helicópteros

Por las versiones que se conocen, el operativo aéreo y terrestre, en el que participaron elementos navales y de la Secretaría de Protección Ciudadana, inició durante la madrugada y se desplegaron helicópteros artillados, sobre la comunidad de Álamo, sindicatura del Salado, asiento de la familia “Zambada”.

Los pobladores de la comunidad del Alamo, en dicha sindicatura a más de 120 kilómetros al sur de Culiacán, reportaron que durante la madrugada, tres helicópteros blacchhawk, sobrevolaron la zona y luego uno de ellos descendió.

Según los datos que se conoce, las fuerzas federales en forma inicial retuvieron a tres personas en ese lugar, dos de ellas del sexo femenino, una de ellas fue identificada como una de las hijas del “Mayo Zambada”, las cuales fueron liberadas minutos después, solo quedó como detenido un hombre, identificado como Marco Antonio “N”.

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Los elementos navales y de las fuerzas de la Secretarìa de Seguridad Federal desplegaron una inspección de varias viviendas del poblado del Álamo, entre ellas una finca que pertenece a la familia de Ismael Zambada García, quien se encuentra preso en los Estados Unidos.

Los vecinos de la sindicatura de Costa Rica, Sinaloa, reportaron que durante las primeras horas de este jueves escucharon fuertes detonaciones de armas automáticas y el sobrevuelo de dos helicópteros artillados. Foto: Cortesía.
Los vecinos de la sindicatura de Costa Rica, Sinaloa, reportaron que durante las primeras horas de este jueves escucharon fuertes detonaciones de armas automáticas y el sobrevuelo de dos helicópteros artillados. Foto: Cortesía.

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cdm

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